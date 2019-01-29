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Порошенко объявил о походе на второй президентский срок

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Хозяин "Рошена" хочет "холодного" мира с Россией

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что будет снова бороться за высший пост в стране и поведет соборную в ЕС и НАТО, а также заговорил о необходимости установить мир с Россией. Свое выдвижение на повторный срок он объявил сегодня в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своей дорогой".

Во время выступления Петр Алексеевич в очередной раз провозгласил "остаточное прощай" Москве, похвалил лучшую армию в Европе, неоднократно указал украинцам собственный путь от России, а также похвалился, что за нынешний президентский срок дети подарили ему двух внуков.

Однако центральным местом его спича является та часть, где он отметил, что главной темой предвыборной гонки будет мир и война, поскольку народ голосует не только за главу государства, но и верховного главнокомандующего.

"Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет пропаганда РФ. Тема войны и мира – одна из главных на выборах", – сказал Порошенко на форуме, трансляцию вел телеканал "112".

По его словам, враг пришел не за Крымом, не за Донбассом, а чтобы вернуть "беглянку" в "тюрьму народов", как назвал Российскую империю 200 лет назад французский путешественник Астольф де Кюстин.

"Мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь – путь прочь от Москвы", – подчеркнул Петр Алексеевич.

Он добавил, что "линию на восстановление территориальной целостности Украины" власти страны продолжат "политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса".

Необходимо отметить, что пан Порошенко на этот раз будет участвовать в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца, а не представителя партии БПП, пишет "Комсомольская правда". Ему придется очень сильно постараться, потому что президенту, несмотря на победоносные реляции о предоставлении украинцам безвиза в ЕС и шутовского томоса, на начало 2019 г. Порошенко в рейтинге поддержки граждан Украины занимал лишь пятую строчку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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