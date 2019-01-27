Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бывший соратник рассказал о странностях Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Zuma\TASS
Беглый бизнесмен нанес еще один удар по репутации главы Незалежной

Покинувший страну после ссоры с украинским лидером предприниматель и бывший нардеп сделал неожиданное заявление.

Александр Онищенко уверяет, что в своем доме Петр Порошенко устроил собственную церковь. И все бы ничего, но иконы там – с ликом президента Незалежной.

"В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе",

– утверждает Онищенко.

Шокирующую правду беглый бизнесмен раскрыл в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.

Бывший народный депутат высказался и о грядущих президентских выборах. Чтобы удержать власть, Порошенко будет подкупать избирателей. Кроме того, избирательную комиссию возглавляет "его человек", уверен Онищенко.

Выборы главы Украины пройдут 31 марта. Напомним, ранее стало известно, что Порошенко официально объявит о своем выдвижении 29 января. Тогда же он отнесет необходимые для регистрации кандидатом в президенты документы в ЦИК. При этом ни одна партия пана Петро не поддержала – на выборы он пойдет как самовыдвиженец.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Был секретный звонок": планы США по госперевороту в Венесуэле случайно раскрыли

Вашингтон по телефону запустил революцию в стране

"Турецкий поток" оставит украинцев без газа

В Киеве увидели новую угрозу в строящейся нитке газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей