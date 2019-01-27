Беглый бизнесмен нанес еще один удар по репутации главы Незалежной

Покинувший страну после ссоры с украинским лидером предприниматель и бывший нардеп сделал неожиданное заявление.

Александр Онищенко уверяет, что в своем доме Петр Порошенко устроил собственную церковь. И все бы ничего, но иконы там – с ликом президента Незалежной.

"В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе",

– утверждает Онищенко.

Шокирующую правду беглый бизнесмен раскрыл в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.

Бывший народный депутат высказался и о грядущих президентских выборах. Чтобы удержать власть, Порошенко будет подкупать избирателей. Кроме того, избирательную комиссию возглавляет "его человек", уверен Онищенко.

Выборы главы Украины пройдут 31 марта. Напомним, ранее стало известно, что Порошенко официально объявит о своем выдвижении 29 января. Тогда же он отнесет необходимые для регистрации кандидатом в президенты документы в ЦИК. При этом ни одна партия пана Петро не поддержала – на выборы он пойдет как самовыдвиженец.