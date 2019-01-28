Без России никуда: оставшуюся без транзита газа Украину ждет катастрофа

Киеву придется платить за содержание недействующего газопровода

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович утверждает, что если Москва не заключит с Киевом договор о транзите газа в Европу, то Незалежную ждет экономическая катастрофа.

По его словам, Украине придется тратить большие суммы денег, чтобы содержать недействующий газопровод.

"Для того, чтобы обслуживать даже пустую трубу, нам нужно три миллиарда долларов в год. Теперь не будет ничего – договор новый не заключают. С чем мы останемся?",

– сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил, что транзит российского газа в ЕС через территорию Украины, возможно, прекратится с 2020 г., поскольку подписание нового договора может затянуться.

В ходе трехсторонних консультаций представителей РФ, ЕК и Украины по газовому транзиту отмечено, что новый контракт будет подписан лишь при условии разрешения всех споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".