Без России никуда: оставшуюся без транзита газа Украину ждет катастрофа

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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович утверждает, что если Москва не заключит с Киевом договор о транзите газа в Европу, то Незалежную ждет экономическая катастрофа.
По его словам, Украине придется тратить большие суммы денег, чтобы содержать недействующий газопровод.
"Для того, чтобы обслуживать даже пустую трубу, нам нужно три миллиарда долларов в год. Теперь не будет ничего – договор новый не заключают. С чем мы останемся?",
– сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил, что транзит российского газа в ЕС через территорию Украины, возможно, прекратится с 2020 г., поскольку подписание нового договора может затянуться.
В ходе трехсторонних консультаций представителей РФ, ЕК и Украины по газовому транзиту отмечено, что новый контракт будет подписан лишь при условии разрешения всех споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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