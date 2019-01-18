Ни "Потоков", ни транзита: Украина рассчитывает оставить Европу без российского газа

Пособником энергетического кризиса в ЕС может оказаться Румыния

Заблокировать строительство "Северного потока-2" и европейской ветки "Турецкого потока" может Бухарест. По крайней мере, на это очень надеется Киев.

Обновленная Газовая директива Еврокомиссии, в соответствии с которой "Газпром" мог бы лишиться прав на трубопроводы в Европе, была готова еще в 2017 году. Но разногласия в Совете ЕС, в частности позиция Австрии, не позволили дать старт документу. Сейчас председательство в Совете ЕС перешло к Румынии, и на Украине с воодушевлением восприняли этот факт.

"Есть большая вероятность, что не состоится ни вторая нитка "Турецкого потока", ни "Северный поток-2". У нас есть сейчас очень сдержанный оптимизм относительно того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос (на голосование)", – заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на брифинге в пятницу, 18 января.

При этом руководитель газовой госкорпорации Незалежной сообщил, что поставки российского газа через Украину тоже могут остановиться. Действующий контракт по транзиту истекает 31 декабря 2019 года, нового соглашения еще нет. А на вопрос, может ли вообще сорваться подписание транзитного договора, Коболев ответил: "Не исключаю", передает РИА "Новости".

В понедельник, 21 января, представители РФ, ЕС и Украины должны встретиться в Брюсселе и обсудить проблему будущего транзита. Коболев уверил, что Киев готов сделать все, лишь бы сохранить транзит. Единственное условие украинской стороны – контракт должен соответствовать "всем нормам европейского права".

Это – очень расплывчатая формулировка, оценил слова главы "Нафтогаза" замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Что значит "контракт, соответствующий нормам европейского права"? Согласно этим нормам, "Нафтогаз" с 1 января 2020 г. не должен иметь к транзиту никакого отношения. На Украине должен быть произведен анбандлинг – разделение по видам деятельности", – указал Гривач в интервью RT. Иными словами, у ГТС Украины должен появиться новый оператор, и именно с ним нужно будет вести переговоры по транзитному контракту. Но пока "Нафтогаз" ничего менять не хочет.