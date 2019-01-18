Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ни "Потоков", ни транзита: Украина рассчитывает оставить Европу без российского газа

Фото: www.globallookpress.com
Пособником энергетического кризиса в ЕС может оказаться Румыния

Заблокировать строительство "Северного потока-2" и европейской ветки "Турецкого потока" может Бухарест. По крайней мере, на это очень надеется Киев.

Обновленная Газовая директива Еврокомиссии, в соответствии с которой "Газпром" мог бы лишиться прав на трубопроводы в Европе, была готова еще в 2017 году. Но разногласия в Совете ЕС, в частности позиция Австрии, не позволили дать старт документу. Сейчас председательство в Совете ЕС перешло к Румынии, и на Украине с воодушевлением восприняли этот факт.

По теме

"Есть большая вероятность, что не состоится ни вторая нитка "Турецкого потока", ни "Северный поток-2". У нас есть сейчас очень сдержанный оптимизм относительно того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос (на голосование)", – заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на брифинге в пятницу, 18 января.

При этом руководитель газовой госкорпорации Незалежной сообщил, что поставки российского газа через Украину тоже могут остановиться. Действующий контракт по транзиту истекает 31 декабря 2019 года, нового соглашения еще нет. А на вопрос, может ли вообще сорваться подписание транзитного договора, Коболев ответил: "Не исключаю", передает РИА "Новости".

В понедельник, 21 января, представители РФ, ЕС и Украины должны встретиться в Брюсселе и обсудить проблему будущего транзита. Коболев уверил, что Киев готов сделать все, лишь бы сохранить транзит. Единственное условие украинской стороны –  контракт должен соответствовать "всем нормам европейского права".

Это – очень расплывчатая формулировка, оценил слова главы "Нафтогаза" замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Что значит "контракт, соответствующий нормам европейского права"? Согласно этим нормам, "Нафтогаз" с 1 января 2020 г. не должен иметь к транзиту никакого отношения. На Украине должен быть произведен анбандлинг – разделение по видам деятельности", – указал Гривач в интервью RT. Иными словами, у ГТС Украины должен появиться новый оператор, и именно с ним нужно будет вести переговоры по транзитному контракту. Но пока "Нафтогаз" ничего менять не хочет.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Часики тикают: США подловили РФ на нарушении ДРСМД

Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"

"Справились за 100 фунтов": генерал РФ раскрыл позор Лондона в деле Скрипалей

Британские спецслужбы неумело инсценировали покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей