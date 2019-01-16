Брюссель должен дать Европе гарантии по "Турецкому потоку"

Экономическое благополучие ряда стран ЕС зависит от политических решений

Странам Евросоюза, которые рассчитывают получить выгоду от введения в строй "Турецкого потока", необходимо заручиться согласием Брюсселя на строительство нового газопровода.

"Заинтересованные в российском газе страны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", – сказал президент Владимир Путин в интервью сербскому изданию "Политика", опубликованном на сайте Кремля.

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Российский лидер добавил, что в настоящее время компания "Газпром" рассматривает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода. Возможно, голубое топливо будет идти по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия, что позволит этим странам использовать российский газ и обеспечивать его транзит.

Полностью "Турецкий поток" планируется ввести в строй до конца нынешнего года. Газопровод идет из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его общая протяженность – 1 тыс. 100 километров, мощность – 31, 5 млрд кубометров в год. Первая нитка "Турецкого потока" даст газ турецким потребителям, вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.