Киев уничтожил почти 50 документов о сотрудничестве с Москвой

На очереди еще столько же

Украинские власти делают все возможное, чтобы полностью оборвать связи с Россией, несмотря на то что от этого пострадают прежде всего местные предприниматели и граждане. Очередным "достижением" на этой ниве похвастался министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, сообщивший о разрыве 49 двусторонних соглашений.



"Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ", – заявил дипломат в ходе брифинга в Киеве. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Климкина, среди документов, чье действие уже прекращено, – два межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и три межрегиональных.

В сентябре прошлого Киев решил не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами, а в декабре президент страны Петр Порошенко подписал указ о разрыве соглашения. Тогда же украинский МИД отметил, что власти страны будут последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией. Чиновники мотивировали это тем, что соглашения, заключенные до 2014 г., "не имеют смысла".

Москва назвала решение Киева деструктивным и опрометчивым шагом, который нарушает интересы украинского народа. По словам экспертов, в Договоре о дружбе речь шла о том, что Россия и Украина признают границы друг друга. Денонсация соглашения означает, что у Киева больше нет оснований для выдвижения претензий к Москве по поводу Крыма.

В конце декабря правительство РФ в ответ на недружественную политику Киева ввело запрет на импорт ряда товаров с Украины. В черный список были внесены в основном товары из категории промышленных, а также сельскохозяйственная продукция и продовольствие.