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В конфликт в Керченском проливе вмешалась Германия

Фото: www.globallookpress.com
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Москва получила от Берлина интересное предложение по Керченскому проливу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Германии Хайко Мааса.

"Мы только что получили этот документ, я увидел его впервые в ходе переговоров. Не буду вдаваться в детали, мы должны его изучить", – рассказал Лавров на пресс-конференции в пятницу, 18 января.

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Глава МИД РФ напомнил, что еще во время G20 в начале декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила президенту РФ Владимиру Путину отправить экспертов ФРГ и Франции для проверки свободы судоходства в Керченском проливе. "Президент согласился", – подчеркнул министр.

Однако с тех пор прошло полтора месяца, но никаких попыток германских или французских специалистов приехать не было. По словам Мааса, в документе, который он передал в пятницу Лаврову, такой пункт есть. Но Берлин хотел бы согласовать его и с украинской стороной.

"Мы сказали честно: если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.

В Москве считают, что Киев нарочно создает напряженность вокруг Керченского пролива в преддверии выборов, поэтому в настоящее время Россия не видит возможным привлечение украинских властей к организации какого-либо переговорного формата.

Серьезный инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины нарушили границу России и отказались подчиниться требованиям погранслужбы ФСБ. В результате силовой операции корабли были задержаны, экипажи арестованы. 

Николай ВИКТОРОВ
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