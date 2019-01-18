Катализаторами подорожания стали сразу несколько факторов

За последние несколько лет стоимость голубого топлива в Незалежной изменилась почти на 100%. Естественно, в большую сторону.

О серьезном подорожании газа отчитался министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, отметив, что по карману ударили также цены на электроэнергию. Небывалый рост вызвали подорожание угля, инфляция, а также значительное повышение зарплаты энергетикам

"Стоимость угля с 2016 по 2018-2019 годы увеличилась практически на 133% и составляет около 2800 гривен за тонну. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период поднялась на 89%", – рапортовал в Верховной раде Насалик, передает "Укринформ".

Он отметил, что в энергетической сфере прослеживается почти 100%-й рост оплаты труда. Работники сектора стали получать на 94% больше.