Денег нет: Киеву предложили работать с МВФ на новых условиях

Иностранные кредиторы на Украине останутся ни с чем

У Киева нет средств на возврат долгов международным кредитным организациям. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович. Он призвал и власти Незалежной, и западных спонсоров признать этот факт и основывать дальнейшее сотрудничество на новых принципах.

"Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали", – подчеркнул нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, за рубежом ситуацию на Украине прекрасно видят. И тот факт, что Незалежной, которую открыто называют "самой коррумпированной страной в мире", по-прежнему дают деньги в долг, наводит на подозрения.

"Вы либо в доле, либо дурни", – обратился политик к западным спонсорам.

Впрочем, есть и третий вариант: Запад руками МВФ пытается завладеть ресурсами Украины за копейки.

"МВФ в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать из нас сырьевой участок", – указал Рабинович.

В связи с этим он призывает Киев пересмотреть отношения с иностранными кредиторами. "Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы", – заявил нардеп. Он предложил считать полученные от Запада средства не кредитами, а безвозмездной помощью.

"Мы должны сказать: вы дали Польше $90 млрд, а нам – крохи. При этом вы называете нас форпостом в борьбе за демократию. Вот и спишите форпосту эти долги. Если этого не сделаете, мы будем вынуждены остановить выплату всего", – пояснил свою мысль Рабинович.

С 2014 г. Киев набрал в МВФ долгов в общей сложности почти на $13 миллиардов. При этом основным условием для выдачи займов стало повышение тарифов на газ для населения, напоминает РИА ФАН. Но уже сейчас выплаты долгов превышают обещанные кредитные транши. Так, в 2019 г. Украина должна перечислить только МВФ более $1,8 миллиарда. Всего на выплату госдолга Киев должен найти в текущем году $12 миллиардов.