Украина придумала хитрый план с кредитами

Финансовая политика Киева: взять в долг, чтобы отдать долг

Украина планирует отдать $12 млрд заимствований в 2019 году. Об этом свидетельствует программа выплаты госдолга, утвержденная Минфином страны.

В бюджете на текущий год отмечено, что по внутреннему госдолгу предстоит выплатить $8,5 млрд, по внешнему – более $6,3 млрд.

Параллельно Минфин рассчитывает пополнить казну новыми займами. На внутреннем рынке ведомство планирует занять 202 млрд гривен, на внешнем – 143,9 млрд гривен. В общей сложности в пересчете на доллары новый долг составит $12,3 млрд. Это больше, чем в прошлом году: в 2018 г. Минфин Незалежной занял около $10 млрд.

Где Киев собирается просить кредит, подробно расписал глава Нацбанка Яков Смолий.

"Планируется получение 500 млн евро от Еврокомиссии и гарантий от Всемирного банка на 600 млн долларов США. Кроме того, могут быть два транша от МВФ на общую сумму около 2,5 млрд долларов, которые тоже поступят в международные резервы. Плюс у Минфина есть планы по привлечению средств от размещения облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - приводит "Укринформ" слова Смолия.

Глава Нацбанка подтвердил, что ближайшие два года будут финансово очень сложными для Незалежной – только по внешнему долгу ей предстоит выплатить $12 млрд. Однако призвал граждан не паниковать: "У НБУ и Минфина выстроены планы по осуществлению всех выплат на длительную перспективу с четким пониманием, как будут обслуживаться эти долги", – успокоил Смолий.

Судя по программе Минфина, идея Киева проста – брать в долг, чтобы отдавать долги. Без перспектив покинуть порочный круг.