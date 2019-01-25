"Страшные перспективы": Украина станет частью России

Американцы уверены, что мировые лидеры уже решили этот вопрос

Известный политолог США Ян Бреммер считает, что попытка госпереворота в Венесуэле позволит президенту США Дональду Трампу взять под контроль эту страну. В обмен на это, чтобы не случился международный скандал, Россия "получит" Украину.

Эксперт, специализирующийся на внешней политике США, написал на своей странице в Twitter, что Киев ждут "страшные перспективы" и предотвратить это уже никак не получится. Он заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об "обмене" в ночь на 25 января.

Как отмечает издание "Царьград", на сообщения Бреммера обратила внимание журналистка Юлия Витязева. Она иронично посоветовала мировому сообществу не говорить украинцам о том, что их ждет.

"Буквально час назад читала американские сплетни о том, что Путин отдал Трампу Венесуэлу в обмен на Сирию",

– добавила Витязева в Twitter.

Подписчики журналистки в шутку посетовали, что Москва не готова к тому, чтобы решать вопросы Киева, а некоторые даже поинтересовались, есть ли на выбор еще страны, которые могут войти в состав нашего государства.

При этом американские фолловеры Бреммера восприняли всерьез его слова, придя к выводу, что ситуация сложилась печальная как для Незалежной, так и для Венесуэлы. Жители США недоумевают из-за поступка своего президента. Политолог же подчеркнул, что это произошло из-за того, что Трамп потерял Джеймса Мэттиса, бывшего министра обороны США.