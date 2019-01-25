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Украинцы обрадовались российскому беспилотнику

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Находку сняли на видео и выложили в Сеть

Радиотехника Незалежной засекла в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который удалось перехватить украинским военным. Теперь они настаивают на том, что находка не что иное, как "Гранат-2", который производится в России.

В Организации объединенных сил (ООС) настолько обрадовались устройству, что не устояли и сняли его на видео, которое затем опубликовали в Facebook. По версии военных инженеров, беспилотник – это российский шпион, который также используется для корректировки огня артиллерии. Подобные аппараты, не унимаются украинцы, будто бы поставляются в ДНР и ЛНР.

"Вся информация с цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована",

пригрозили военные. 

"Гранат-2" – многоцелевой БПЛА, который производится на ООО "Ижмаш – беспилотные системы". Его максимальная скорость – 85 км/ч, радиус полета – 15 км. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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