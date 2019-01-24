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В России рассекретили тяжелый беспилотник

Фото: flickr.com/Michael Pereckas
Стелс "засветился" на взлетной полосе

В интернете появились новые снимки тяжелого российского беспилотника "Охотник", который разрабатывает компания "Сухой". Фотографии БПЛА опубликовал пользователь fighter_bomber на своей странице в Instagram.

Судя по фото, беспилотник оснащен одним турбореактивным двигателем типа АЛ-31Ф, сопло не закрыто снизу, что негативным образом сказывается на малозаметности летательного аппарата. То же самое можно сказать о неровной поверхности фюзеляжа. Однако это прототип, поэтому стелс-технологии могут и не применяться в полной мере. Сейчас главное, чтобы машина полетела и хорошо управлялась.


"Охотник" выполнен по схеме летающего крыла и чем-то напоминает американский RQ-170. По данным СМИ, БПЛА весит порядка 20 т и может развивать скорость порядка 1 тыс. км/час.

На фото запечатлены рулежные испытания "Охотника". Первую пробежку по взлетно-посадочной полосе машина совершила в ноябре прошлого года. Тогда БПЛА разогнался на земле до скорости 200 км/час.

Ранее в России остановили работу над тяжелым ударным беспилотником "Альтаир". Другой аппарат "Скат" сейчас разрабатывают на "МиГе", но о хотя бы примерных датах принятия этих БПЛА на вооружение пока не сообщается.

Александр ИЛЬИН
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