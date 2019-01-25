Россия безнадежно отстала от США по количеству заправщиков

Модернизация советских самолетов проходит крайне тяжело

В то время как Россия испытывает катастрофический дефицит в воздушных танкерах, ВВС США начали полеты заправщике нового поколения – КС-46А "Пегасус".

Накануне компания "Боинг" официально передала самолет военным базы "Макконнелл" в штате Канзас. В перспективе летчики этой части получат еще три машины. А в следующем месяце еще четыре самолета отправятся на базу "Альтиус" в Оклахоме.

Весной КС-46А пройдет начальные войсковые испытания и оценку, а затем, на начальном этапе, будет применяться совместно с проверенным заправщиком КС-135.

На данный момент американцы имеют возможность строить новые воздушные танкеры, а не модернизировать уже существующие модели, как это делает Россия. Но даже это, к сожалению, в российской авиации происходит слишком медленно. Аналогично обстоят дела с самолетами ДРЛО, которые также строятся на базе Ил-76.

Серийные Ил-78, как и А-50 ДРЛО строились на Ташкентском авиазаводе. А так как СССР прекратил свое существование, пришлось переносить производство из Ташкента в Ульяновск. Пришлось оцифровывать все чертежи и вносить в конструкции машин некоторые изменения. Разумеется, это заняло немало времени, кроме того, очевидна проблема с кадрами, так как была утрачена связь между специалистами разных поколений.

Первый российский заправщик Ил-78М-90А полетел год назад, но до сих пор машина, представляющая собой современную версию советского "семьдесят восьмого", существует только в одном экземпляре. Танкер получил новые двигатели, крыло и превосходит своего советского предшественника по характеристикам. Но может ли себе сейчас Минобороны позволить хотя бы два десятка таких машин?



На данный момент у России около 20 воздушных заправщиков. По сравнению с 500 американских это практически ничего. Значение воздушных танкеров, как и самолетов ДРЛО, просто огромно. Без них невозможна ни одна крупная воздушная операция. Заправщики нужны как истребителям, так и бомбардировщикам, и с таким количеством Ил-78 Россия может только обороняться, но не планировать серьезные наступательные операции или просто демонстрировать эти самолеты на парадах. То же самое можно сказать и о самолетах ДРЛО, без которых невозможно нормальное целенаведение истребителей.