"Посейдон" проиграл баллистической ракете

США не верят, что "царь-торпеду" отправят топить авианосец

После того как на Западе разнесли в пух и прах теорию о том, что "царь-торпеда" на ядерной установке вызовет цунами вблизи Америки, ряд экспертов выразил сомнение, что она сможет даже потопить авианосец.

The National Interest вообще не понимает, зачем понадобилось такое технологические сложное и дорогое оружие, чтобы нанести удар по городу или авианосцу, если баллистические ракеты справятся с этой задачей за полчаса?

В России полагают, что "Посейдон" станет так называемым "оружием возмездия". После того как США нанесут массированный ядерный удар, "царь-торпеда" возьмет курс на США и гарантированно выполнит свою задачу. Но в Америке сильно сомневаются, что ПРО удастся отразить сотни российских баллистических ракет, о чем ранее уже признавали в Пентагоне. Поэтому "Посейдону", возможно, будет уже некого уничтожать.

То же самое можно сказать и об авианосцах. NI недоумевает, зачем отправлять термоядерный "Посейдон" в долгое плавание, если в условиях начавшейся войны намного проще нанести удар из стратосферы гиперзвуковым "Кинжалом" или отправить Ту-160 с крылатыми ракетами Х-102.



"Посейдон" на Западе записали в разряд психологического оружия, которое должно спровоцировать Пентагон на дополнительные затраты. Однако практическое применение ему вряд ли найдется. Нельзя забывать, что "царь-торпеда" – это советская разработка, от которой в конце концов отказались именно из-за непрактичности. А также невозможности создания компактной ядерной установки.