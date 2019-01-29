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"Тихая паника": удар "Сарматов" сотрет США с лица Земли

Кадр youtube.com
продолжение"Золотой авианосец" США угрожает жизням летчиков
На Западе нервно реагируют на новейшее российское вооружение

Десять российских межконтинентальных баллистических ракет РС-28 могут уничтожить все население США, считает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, в настоящее время у Вашингтона просто нет вооружения, способного адекватно ответить на новейшую российскую военную технику. Именно поэтому в западных СМИ появились публикации, ставящие под сомнение сам факт того, что российское гиперзвуковое оружие существует, отмечает эксперт.

При этом особое опасение Пентагона вызывают глубоководные беспилотники неограниченной дальности действия с ядерной энергетической установкой – "Посейдоны", так как именно они "могут сказать последнее слово в глобальной войне".

Эксперт напоминает, что 80% американского населения живет на Западном и Восточном побережье. Можно запрограммировать подрыв двухсотмегатонных зарядов таким образом, что последствия от их применения обернутся полной катастрофой.

"Разгром после мощных ядерных взрывов довершат гигантские цунами и сильнейшие сейсмические толчки... Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет", – написал Леонков в еженедельнике "Звезда".

Разрушения будут не только на побережье, но и на большой территории материковой части, отмечает телеканал "360".

При этом эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал западным партнерам прекратить конфронтацию, ведь третья мировая война может привести к гибели человеческой цивилизации.

Валентина МАЙОРОВА
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