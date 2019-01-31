"Золотой авианосец" США угрожает жизням летчиков

Электромагнитная катапульта работает ненадежно

Новейший и самый дорогой авианосец в истории "Джеральд Форд" столкнулся с серьезными проблемами в эксплуатации, что может стоить Пентагону еще больших расходов.

Как пишет Bloomberg, в ходе испытаний электромагнитной катапульты, проводившихся с мая 2017 года, всего было выполнено 740 полетов с борта авианосца. И 20 раз система отказывала, то есть через каждые 37 раз. Два раза приходилось прерывать тестовые полеты на довольно продолжительное время для "корректировки" систем.

Для интенсивных операций, когда истребители совершают по несколько боевых вылетов в день, это крайне плохой показатель. Кроме того, по данным агентства, на корабле отсутствуют 11 подъемников для передачи боеприпасов между палубами.

О проблемах авианосца за $13 млрд хорошо известно Трампу. После беседы со специалистами он заявил, что паровая катапульта – очень надежная система, а чтобы заставить работать электромагнитную – нужно быть Альбертом Энштейном.



Тем не менее, у ВМС США нет обратного пути, и на "Джеральде Форде" будет электромагнитная катапульта. Вопрос только когда она нормально заработает и сколько еще миллионов долларов поглотит чудо-корабль.