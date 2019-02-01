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F-35B покрылся трещинами

Фото: flickr.com/National Museum of the U.S. Navy
Первые образцы не отвечают требованиям по качеству

В США планируют списать истребители пятого поколения F-35B, которые еще толком не приняты на вооружение. Как пишет Aviation Week, их спишут после 2,2 тыс. часов налета, в то время как по плану они должны налетать не менее 8 тыс. часов.

О недолговечности F-35B написал в своем докладе Конгрессу директор по эксплуатационным испытаниям и оценке (DOT & E) Роберт Бэлер. В ходе тестов на долговечность выяснилось, что истребитель покрывается многочисленными структурными трещинами, что в конце концов может привести к разрушению самолета в воздухе.

Согласно расчетам, первые выпущенные F-35B придется списать в 2026 г. или даже раньше. А компании Lockheed Martin необходимо срочно исправлять недочеты конструкции и тратить на это дополнительные средства.

Критике подверглось и программное обеспечение F-35 Block 3F, которое пока не готово полностью. В мае прошлого года в софте нашли более 100 недостатков первой категории, теперь осталось только три.

До сих пор на F-35B стоит слабая защита от взлома, а так как истребитель фактически представляет собой летающий компьютер, он очень уязвим для кибератак.

Фото: flickr.com/Official U.S. Navy PageИмеет проблемы система логистики Autonomic Logistics Information System (ALIS), которая отвечает за сбор информации о дружественных силах, в том числе других F-35, и может вызвать подмогу, если это нужно.

Согласно докладу, ALIS воспринимает все находящиеся на земле истребители как недееспособные, а на авианосцах система пропускает вылеты и даже "спорит" с диспетчерами.

Стоит отметить, что это вполне предсказуемые моменты, так как Lockheed Martin поставила на истребитель по сути революционное программное обеспечение, которое раньше можно было увидеть только в комиксах Марвела про "Железного человека". Это как первый Windows Билла Гейтса в 1985 г., который обладал множеством недостатков.

Становление новой системы занимает годы, но когда она полностью будет готова, ее аналоги, скорее всего, создадут в России и Китае.

Александр ИЛЬИН
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