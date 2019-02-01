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Экспорт С-400 ускорил создание С-500

Фото: mil.ru
Разработку "спонсируют" китайцы

Продажа российских зенитно-ракетных комплексов за рубеж, в частности в Китай, ускорило создание ЗРК следующего поколения С-500. Об этом заявил бывший секретарь Совета Безопасности РФ академик РАН Андрей Кокошин. По его словам, с Пекином у Москвы складываются очень важные, в целом конструктивные партнерские отношения.

"Сейчас в России реализуется программа создания ЗРК "С-500", и этому способствуют поставки наших ЗРК "С-400" в Китай и другие страны" – цитирует академика РИА "Новости".

Можно предположить, что деньги вырученные от экспорта комплексов в Китай, а это ни много ни мало более $3 млрд за шесть дивизионов, пошли на разработку комплекса, а также проведение необходимых испытаний.

Пока широкой общественности не представили даже прототипа новой системы, в СМИ лишь периодически "выбрасывают" сообщения о тестах ракет, который предположительно могут быть включены в состав С-500. Некоторые эксперты полагают, что комплекс дальнего перехвата 14Ц033 "Нудоль" – это и есть С-500 или его составляющая.

Ускорить разработку С-500 распорядился Владимир Путин на майском совещании с руководством оборонной промышленности в Сочи в прошлом году. Президент заявил о необходимости завершить разработку и приступить к серийному производству.

Александр ИЛЬИН
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