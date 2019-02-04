У "Охотника" нашлись скрытые возможности

Новейший беспилотник получит универсальные локаторы

Разработчики тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" снабдили его дополнительным устройством, которое позволит отслеживать объекты противника на земле и в воздухе. Это приспособление можно разглядеть на новых изображениях дрона, которые появились в Сети.



На "Охотнике", по всей видимости, будет установлена новейшая многофункциональная радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой, сообщает "Российская газета". Ранее ни разработчики летательного аппарата, ни эксперты, изучившие фотографии дрона, ни о чем подобном не сообщали.

Благодаря радиолокационной станции у "Охотника" появится возможность в специальных режимах одновременно отслеживать десятки воздушных, наземных и морских целей, а также применять по ним оружие. Подобный функционал издание называет "заявкой на шестое поколение", намекая, что данные технологии будут обкатаны на беспилотнике, а в будущем, возможно, их применят на истребителе шестого поколения.

В остальном на ударном беспилотнике будут применяться системы авиационного комплекса пятого поколения. Для Су-57 разрабатывается большое количество средств поражения классов "воздух – воздух" и "воздух – земля", оптимизированных для размещения в специальных внутренних бортовых отсеках. Многое из созданного пригодится и "Охотнику".

Предполагается, что С-70 будут сопровождать перспективные дальние бомбардировщики, защищать их от атак пилотируемых и беспилотных истребителей, которые в обозримом будущем могут появиться у США, Китая и других стран. Также "Охотники" будут использоваться и при подавлении систем ПВО, а также при нанесении точечных ударов по важным объектам в глубине территории противника.

БПЛА "Охотник" разрабатывается с 2012 года. Конструкция аппарата массой до 20 т, над которым работают специалисты "Сухого" и "МиГа", предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1 тыс. км/час. На вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 млрд рублей.

В ноябре 2018 г. "Охотник" совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 км/час. В январе нынешнего года публике показали первую фотографию С-70. Предполагается, что первый полет беспилотника состоится весной 2019 года.

Американские эксперты, проанализировавшие снимки дрона, пришли к выводу, что Пентагон не располагает средствами, которые позволят эффективно противодействовать "Охотнику" в случае боестолкновения.