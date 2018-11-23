Тяжелый беспилотник РФ пошел на взлет

В Сибири испытали "Охотника"

Прототип тяжелого беспилотника "Сухого" впервые совершил разгон по взлетной полосе. Испытания проходили на территории Новосибирского авиационного завода, 20-тонный БПЛА достиг скорости 200 км/час.

Как подчеркивает ТАСС, со ссылкой на источник в авиастроительной области, взлет не осуществлялся. Беспилотник "Охотник" автономно осуществил руление, разбег, набор скорости и остановку в конце ВПП. Следующим этапом станет так называемый "подскок, когда аппарат оторвется на несколько метров от земли и сразу же совершит посадку. И только затем БПЛА совершит полноценный полет. Аналогично происходят испытания любого самолета.

Исходя из открытых данных, "Охотник" сделан по схеме летающее крыло с использованием стелс-технологий, в частности, применяемых на Су-57. Как и у будущего В-21, у него отсутствует хвостовое оперение. СМИ сообщают, что БПЛА оснащен реактивным двигателем и развивает скорость около 1000 км/час.

Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 млрд рублей. Ранее в Минобороны отказались от разработки тяжелого ударного БПЛА "Альтаир" на базе казанского ОКБ им. М.П. Симонова. До этого руководство ОКБ подозревали в не целевом использовании средств, однако затем обвинения были сняты. Тем не менее, военные решили заморозить проект.







