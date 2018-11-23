Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тяжелый беспилотник РФ пошел на взлет

Фото: pixabay.com
В Сибири испытали "Охотника"

Прототип тяжелого беспилотника "Сухого" впервые совершил разгон по взлетной полосе. Испытания проходили на территории Новосибирского авиационного завода, 20-тонный БПЛА достиг скорости 200 км/час.

Как подчеркивает ТАСС, со ссылкой на источник в авиастроительной области, взлет не осуществлялся. Беспилотник "Охотник" автономно осуществил руление, разбег, набор скорости и остановку в конце ВПП. Следующим этапом станет так называемый "подскок, когда аппарат оторвется на несколько метров от земли и сразу же совершит посадку. И только затем БПЛА совершит полноценный полет. Аналогично происходят испытания любого самолета.

Исходя из открытых данных, "Охотник" сделан по схеме летающее крыло с использованием стелс-технологий, в частности, применяемых на Су-57. Как и у будущего В-21, у него отсутствует хвостовое оперение. СМИ сообщают, что БПЛА оснащен реактивным двигателем и развивает скорость около 1000 км/час.

Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 млрд рублей. Ранее в Минобороны отказались от разработки тяжелого ударного БПЛА "Альтаир" на базе казанского ОКБ им. М.П. Симонова. До этого руководство ОКБ подозревали в не целевом использовании средств, однако затем обвинения были сняты. Тем не менее, военные решили заморозить проект.



Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

В Москву идут настоящие зимние морозы

Сугробы образуются в столице еще нескоро

Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей