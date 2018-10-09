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Тяжелый российский дрон погубили мошенники

Кадр youtube.com
Минобороны остановило разработку "Альтаира"

Тяжелым российским беспилотнкам в России определенно не везет. То разработку перспективного "Ската" замораживают, то главу ОКБ имени М.П. Симонова (ОКБ "Сокол"), где создается другой дрон "Альтаир", арестовывают в апреле по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании на сумму более миллиарда рублей.

Как известно, Александра Гомзина позже отпустили под подписку о невыезде, но "осадочек", видимо, остался. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в оборонной промышленности, Минобороны решило остановить разработку "Альтаира", хотя на него уже потрачено более 3 млрд рублей.

По данным издания, наработки по дрону передадут Уральскому заводу гражданской авиации, которое, в частности, занимается созданием БПЛА "Форпост", российской версии израильского Searcher.

Фото: wikipedia.orgПо данным СМИ, в ОКБ "Сокол" закупили два немецких двигателя RED A03 и якобы выдали их за свои. Однако официального подтверждения этой информации нет. Один из адвокатов Александра Гомзина Валерий Бараковский в беседе с "Ъ" отметил, что "никаких хищений и нецелевого использования средств не было", а все деньги потрачены по назначению.

Тем не менее Минобороны проект у ОКБ забрало, а это означает, что претензии у ведомства к компании все же есть. Теперь из-за перехода БПЛА на другое предприятие разработка может затянуться.

"Альтаир" – это ударно-разведывательный дрон весом 5 тонн. В сентябре кадры полета беспилотника показал телеканал "Звезда". Согласно заявленным характеристикам, машина может провести в воздухе двое суток и пролететь 10 тыс. километров. БПЛА оборудован РЛС бокового обзора и активной фазированной решеткой, он должен составить конкуренцию американским разведчикам. Но когда это произойдет, пока неясно.

Александр ИЛЬИН
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