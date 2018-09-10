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Большой ударный беспилотник РФ попал на видео

Кадр youtube.com
"Альтаир" напомнил двухмоторный самолет

Летные испытания дальнего разведывательно-ударного беспилотника "Альтаир" впервые попали на видео, которое опубликовал телеканал "Звезда". Тяжелый российский дрон с дальностью полета до 10 тыс. км должен стать ответом американскому MQ-9 Reaper и другим западным беспилотникам, которые уже давно практически безнаказанно шпионят вдоль российских границ. А учитывая отставание России от Запада в создании больших БПЛА, новость, безусловно, заслуживает внимания.


Как и у американских дронов, у "Альтаира" (на видео с 7-й минуты) крупная "голова", но в остальном они не похожи. У российского БПЛА двигатели на крыльях, поэтому он больше напоминает классический самолет.

"Альтаир" разработан совместно казанским ОАО "ОКБ "Сокол" и санкт-петербургской группой компаний "Транзас". Испытательный полет, который попал на видео, предположительно, проводился зимой этого года. Сроки, когда БПЛА будет принят на вооружение, не сообщаются, пока испытания продолжаются.

Александр ИЛЬИН
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