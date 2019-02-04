Ракету сделают на базе гиперзвукового "Циркона"

В случае окончательного разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности России будет что противопоставить США. Дальность морского "Калибра" при переносе на сушу составит порядка 2 тыс. 600 километров. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в государственных структурах.

По данным издания, Россия создает новое оружие на базе гиперзвуковой 3М22 "Циркон", разработанной в НПО машиностроения. А запускаться ракета будет из той же пусковой установки, что и "Калибр".

Стоит отметить, что 2 тыс. 600 км – это предполагаемая дальность морского "Калибра", фактически доказанная во время применения комплексов в Сирии. Дальность гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая в перспективе должна заменить П-700 "Гранит", доподлинно неизвестна. По данным некоторых источников, она составляет порядка 400 километров. Но, судя по последней информации, она может быть более чем в 6 раз больше, если на базе ее создается сухопутный "Калибр".

С другой стороны, крылатая ракета "Калибр" и "Циркон" – это разные ракеты. Первая – это российский "Томагавк". Сначала она летит с дозвуковой скоростью, а затем , при приближении к цели, снижается до 20 м и разгоняется до 3 тыс. 500 км/час.

"Циркон" – гиперзвуковая ракета, которая развивает скорость более 7 Махов. Не совсем понятно, почему сухопутный "Калибр" не создается на базе классической морской версии.



Кроме того, нельзя забывать и про ракеты 9М729, запускаемые из "Искандера". По мнению Запада, они и сейчас летают на 2 тыс. 500 км, но в случае выхода из ДРСМД российские ОТРК совершенно точно будут бить на среднюю дальность.