Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сухопутный "Калибр" станет лучше морского

Фото: www.globallookpress.com
Ракету сделают на базе гиперзвукового "Циркона"

В случае окончательного разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности России будет что противопоставить США. Дальность морского "Калибра" при переносе на сушу составит порядка 2 тыс. 600 километров. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в государственных структурах.

По данным издания, Россия создает новое оружие на базе гиперзвуковой 3М22 "Циркон", разработанной в НПО машиностроения. А запускаться ракета будет из той же пусковой установки, что и "Калибр".

Стоит отметить, что 2 тыс. 600 км – это предполагаемая дальность морского "Калибра", фактически доказанная во время применения комплексов в Сирии. Дальность гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая в перспективе должна заменить П-700 "Гранит", доподлинно неизвестна. По данным некоторых источников, она составляет порядка 400 километров. Но, судя по последней информации, она может быть более чем в 6 раз больше, если на базе ее создается сухопутный "Калибр".

С другой стороны, крылатая ракета "Калибр" и "Циркон" – это разные ракеты. Первая – это российский "Томагавк". Сначала она летит с дозвуковой скоростью, а затем , при приближении к цели, снижается до 20 м и разгоняется до 3 тыс. 500 км/час.

Фото: www.globallookpress.com"Циркон" – гиперзвуковая ракета, которая развивает скорость более 7 Махов. Не совсем понятно, почему сухопутный "Калибр" не создается на базе классической морской версии.

Кроме того, нельзя забывать и про ракеты 9М729, запускаемые из "Искандера". По мнению Запада, они и сейчас летают на 2 тыс. 500 км, но в случае выхода из ДРСМД российские ОТРК совершенно точно будут бить на среднюю дальность.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ну и мерзость: ульяновских суворовцев сразили черви-паразиты

Воспитанники заразились за пределами учебного заведения

Венесуэла грозит США войной

Американцам пообещали "горячий" прием в случае интервенции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей