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В армии ждут русские "Джавелины"

Фото: www.globallookpress.com
Аналог превзойдет оригинал

В России создают новый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который работает по принципу "выстрелил и забыл". В американской армии – это "Джавелин", который получил широкую огласку благодаря поставкам ПТРК на Украину и в Грузию для противостояния российским танкам.

О создании нового комплекса пишет "Российская газета", ссылаясь на сборник "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации – 2018", опубликованный Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны РФ.

Стоит отметить, что информация о создании аналога "Джавелина" начала поступать еще в ноябре 2016 года. Тогда РИА "Новости" со ссылкой на начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского сообщило, что уже спланирована разработка перспективного самоходного ПТРК нового поколения. Уточнялось, что новый комплекс будет реализовываться по принципу "выстрелил и забыл". Пока информации о создании хотя бы прототипа не поступало.

Впрочем, в нашем случае речь идет о переносном комплексе, видимо, более легком. В сборнике указано, что заявленные характеристики комплекса соответствуют FGM-148 "Джавелин". Также российский комплекс "позаимствует" технологии, например "мягкий пуск", когда двигатель ракеты запускается на безопасном от оператора расстоянии.

Фото: commons.wikimedia.orgОднако на данный момент аналог американского ПТРК так и не был представлен ни на одной из выставок. Пока самый современный российский комплекс этого типа – "Корнет", разработанный в 1990-х годах. Его ракета управляется лазерным лучом, то есть оператору необходимо направить ПТРК на цель. С "Джавелином" это необязательно, ракета найдет ее где угодно, поэтому комплекс можно использовать даже в закрытых помещениях.

Недостаток комплексов с такими ракетами – "кусачая" цена боеприпасов. Так, для "Джавелина" она стоит более $200 тысяч. Кроме того, данный боеприпас реально сбить с курса тепловыми ловушками и завесами. Однако в реальном бою против российских танков это оружие еще проверено не было.


Александр ИЛЬИН
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