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Названы сроки поставок С-400 Анкаре

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Через полгода Турция провозгласит независимость от США

Россия готова предоставить турецким вооруженным силам новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Триумф" в течение нескольких месяцев. Это будет сделано в соответствии с подписанным двумя странами контрактом. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"В 2017 г., как вам известно, был подписан контракт на С-400. Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 г. обязательства будут выполнены",

заявил Шугаев в интервью "Коммерсанту".

Он напомнил о том, что портфель заказов Анкары на сегодняшний день превысил $1 миллиард. Эти контракты касаются не только поставок готовой техники, но и продажи технологий, чтобы локализовать производство ракет на турецкой территории. Вместе с тем никакой опасности для нашей страны передача военных секретов члену НАТО не представляет.

"Турция, конечно, имеет амбиции развития национальной оборонной промышленности, в ряде областей она в этом смысле уже значительно преуспела. Поэтому партнеров привлекают такие темы, как совместная разработка техники… Контракт на С-400 предполагает также и опцион, там речь идет о технологическом сотрудничестве. Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", – указал глава ФСВТС.

По его словам, помимо совместного производства ракет, Турция и Россия заинтересованы в сотрудничестве по авиационной технике и по двигателям.

Что касается мирового спроса на ЗРК С-400, то он растет с каждым днем. Кроме Китая, Турция и Индии, на получение "Триумфов" на данный момент претендуют еще порядка десяти стран. Среди них – ближневосточные государства, а также "достаточно неожиданные партнеры", которых Шугаев называть не стал.

Фото: www.globallookpress.com

"С-400 – это такая жемчужина нашей техники ПВО, к ней интерес по праву высок, хоть и не все могут себе ее позволить. Еще более важно то, что мы предлагаем возможность интеграции С-400 с другими нашими системами. И она может быть интересна тем странам – предвосхищая ваш вопрос про неожиданных партнеров,– у которых есть российские системы ПВО другого уровня, которым целесообразно при наличии средств создать полный и непробиваемый щит, закупив С-400. И, не побоюсь этого выражения, "спать спокойно",

– заключил руководитель службы.

В конце 2017 г. Москва и Анкара подписали соглашение о поставках российских ЗРК "Триумф" в Турцию. Стоимость сделки составляет $2,5 миллиарда. Более половины суммы покроет российский кредит. Анкара получит четыре дивизиона, укомплектованных этими системами. Их будет обслуживать турецкий персонал.

Руководство США и представители НАТО неоднократно критиковали власти Турции за эту сделку, понимая, что, имея в своем распоряжении столь грозное оружие, страна может себе позволить проводить независимую политику без оглядки на Вашингтон. Однако министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу несколько раз объявил о том, что поставки состоятся, несмотря на недовольство западных стран.

Андрей ФИЛАТОВ
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