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США ищут замену С-400 для Турции

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence
Вашингтон пытается запрыгнуть на подножку уехавшего поезда

В Вашингтоне, наконец, засуетились вокруг поставок Турции российских С-400. На данный момент Минобороны США обсуждает с Конгрессом альтернативу комплекса из РФ для Анкары. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Пентагона Эрика Пахона.

Ранее власти Турции неоднократно заявляли, что покупка российских С-400 вынужденная мера, так как США отказываются поставлять новейшие "Пэтриот". В итоге Анкара подписала выгодный для себя контракт с Россией на $2,5 млрд. 55% от этой суммы турки берут в кредит. Поставки комплексов должны начаться в 2019 году. Теоретически контракт еще может быть расторгнут, правда неизвестно, оговорили ли стороны выплату неустойки. Большинство экспертов считают такой вариант развития событий маловероятным. По их мнению, в США, скорее всего, уже думают о следующих поставках, так как четырех дивизионов Турции в перcпективе может и не хватить.

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Фото: mil.ru

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что как минимум еще 13 стран интересуются С-400. Среди причин, по которым российские комплексы пользуются таким успехом, называют хорошие технические характеристики и простоту покупки, в то время как американцы сильно усложняют процедуру поставок. Поэтому даже несмотря на угрозу попасть в немилость Вашингтона из-за закона "О противодействии противникам Америки через санкции" страны, среди которых Саудовская Аравия, Катар, Вьетнам и Ирак, вполне могут выбрать С-400.


Александр ИЛЬИН
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