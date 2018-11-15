С-400 пошел нарасхват

Комплексом интересуются более чем в десяти странах

Российским зенитно-ракетными комплексом С-400 заинтересованы 13 стран – ЗРК имеет все шансы стать "мировым хитом".

Покупателей не отпугивают даже американские санкции. Россия не только продает комплексы, но и обучает местных специалистов, в то время как США не торопятся экспортировать последнюю версию своего "Пэтриот", в том числе стране НАТО Турции.

Российские С-400 приобрели Китай, Турция, Индия. Но это может быть только началом. Как передает CNBC, ссылаясь на источники в разведке, возможность покупки рассматривают Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам, Ирак. По данным источников, эти страны выбирают С-400, так как при покупке российских вооружений возникает меньше юридических проволочек, а сроки поставок короче. Получается, что ЗРК покупают словно с прилавка. А Пентагон требует соблюдения "кучи нормативов".

Как пишет "Царьград", Вашингтон прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы сорвать заключенные с РФ контракты. В частности, в сентябре 2018 г. США ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая за покупку истребителей Су-35 и комплексов С-400. До сих пор американские эксперты обрисовывают ужасы потенциального использования "тридцать пятых" НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уверяя, что самолеты могут полностью изменить баланс сил.



Что касается С-400, то его цена взлетела после того, как Минобороны приняло на вооружение дальнобойную ракету 40Н6Е. Вряд ли она будет в ближайшее время поставляться в другие страны, однако потенциал комплекса сразу же вырос, в том числе в глазах возможных покупателей. К тому же в мире знают С-300 как надежные системы и доверяют следующей российской разработке.