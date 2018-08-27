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Раскрыты характеристики новой ракеты С-400

Кадр youtube.com
Она уничтожает цели в четыре раза быстрее ее самой

Разработчик российских ЗРК "Алмаз-Антей" показал на "Армии-2018" презентацию с новой ракетой сверхбольшой дальности 40Н6Е. Она способна поражать цели на высоте от 10 м до 30 км, что делает ее опасной как для баллистической, так и для крылатой ракеты, летящей низко над землей. Главное, чтобы ее засек радар.

Аэродинамические цели вроде самолетов ракета 40Н6Е уничтожает в радиусе 380 км, баллистические цели – на дальности до 15 километров. Она летит со средней скоростью 1 тыс.190 м/с, но, по данным разработчика, способна уничтожать баллистические цели, двигающиеся со скоростью до 4 тыс. 800 м/с, то есть в четыре раза быстрее, чем она сама.

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Как ранее анонсировали в Минобороны, новая ракета начнет поступать в войска с лета этого года. Пока для С-400 используются ракеты 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 из комплекта ЗРК С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, а также 9М96Е и 9М96Е2. Именно дальняя 40Н6Е должна стать самой опасной ракетой, из-за которой С-400 так интересуются за рубежом.

В настоящее время идут поставки в Китай и Турцию, в перспективе – Саудовская Аравия и Индия. Пытаются нанести урон репутации российским ЗРК зарубежные СМИ, которые уверяют, что С-400 оказались бессильны перед ракетно-бомбовыми ударами по Сирии коалицией во главе с США. Однако очевидно, что объекты, которые оказались под ударами, С-400 не прикрывал, защищая лишь Хмеймим и Тартус.

Александр ИЛЬИН
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