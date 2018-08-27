Раскрыты характеристики новой ракеты С-400
Разработчик российских ЗРК "Алмаз-Антей" показал на "Армии-2018" презентацию с новой ракетой сверхбольшой дальности 40Н6Е. Она способна поражать цели на высоте от 10 м до 30 км, что делает ее опасной как для баллистической, так и для крылатой ракеты, летящей низко над землей. Главное, чтобы ее засек радар.
Аэродинамические цели вроде самолетов ракета 40Н6Е уничтожает в радиусе 380 км, баллистические цели – на дальности до 15 километров. Она летит со средней скоростью 1 тыс.190 м/с, но, по данным разработчика, способна уничтожать баллистические цели, двигающиеся со скоростью до 4 тыс. 800 м/с, то есть в четыре раза быстрее, чем она сама.
По теме
Как ранее анонсировали в Минобороны, новая ракета начнет поступать в войска с лета этого года. Пока для С-400 используются ракеты 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 из комплекта ЗРК С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, а также 9М96Е и 9М96Е2. Именно дальняя 40Н6Е должна стать самой опасной ракетой, из-за которой С-400 так интересуются за рубежом.
В настоящее время идут поставки в Китай и Турцию, в перспективе – Саудовская Аравия и Индия. Пытаются нанести урон репутации российским ЗРК зарубежные СМИ, которые уверяют, что С-400 оказались бессильны перед ракетно-бомбовыми ударами по Сирии коалицией во главе с США. Однако очевидно, что объекты, которые оказались под ударами, С-400 не прикрывал, защищая лишь Хмеймим и Тартус.
Германия трезво взглянула на США
Немецко-американские связи подвергнутся перезагрузке
Доллар рванет вверх в сентябре
Курс американской валюты поднимется до 71 рубля
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Порошенко ищет себе место в раю
- Украина угрожает России расплатой за "газовую удавку"
- Украинский газ пробудил аппетит США
НЛО
- Перед атакой Нибиру устоит только одна страна
- Найдено место обитания инопланетян
- В Шотландии найден труп инопланетянина
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина