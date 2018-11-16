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Ответственность за ракетный договор возложили на РФ

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон, как всегда, во всем обвиняет Москву

Российские власти должны отказаться от разработки новых видов ракетного вооружения, и тогда США согласятся оставить в силе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Мы находимся в разгаре межведомственного процесса. Мы продолжаем работать. У нас есть некоторые возможности. Мы сделали предупредительный выстрел, если хотите. Мяч на их стороне. Они должны вернуться в рамки договора. Мы этого не наблюдаем", – приводит слова чиновницы РИА "Новости".

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Томпсон процитировала слова президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что "будет отстаивать то, что хорошо для американского народа" и что Америка "больше не будет терпеть нарушения Россией договора".

В то же время она подчеркнула, что глава государства пока что не принял окончательного решения о судьбе соглашения. Президент обеспечивается всей необходимой информацией, чтобы решить, как поступить с ДРСМД, заверила дипломат журналистов, передает "Царьград".

Она заявила, что Москва как минимум пять лет нарушает действие договора, и Вашингтон постоянно указывает на это Европе. Российские же власти на предупреждения никак не реагируют.

"Мы продолжаем показывать разведданные и информацию на наших с ними экспертных встречах, на встречах ключевых руководителей, а со стороны Российской Федерации в ответ нет даже признания того, что они нарушают. Они продолжают производить (ракеты) SSC-8, они продолжают размещать их, они продолжают испытывать их", – заявила Томпсон.

По ее словам, Вашингтон сейчас проводит разъяснительную работу с союзниками, чтобы они поняли, что у США имеются все основания для выхода из ракетного соглашения.

В октябре Дональд Трамп сообщил о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов приступить к сокращению вооружений. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрыв договора вынудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о РСМД. Так, США разместили поблизости от российских границ – на военных базах в Румынии и Польше – установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

Андрей ФИЛАТОВ
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