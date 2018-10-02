Нью-Дели заплатит дороже всех за С-400

Контракт подпишут на этой неделе

Вслед за индийскими СМИ дату подписания контракта о покупке страной С-400 подтвердили и российские издания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, контракт подпишут в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели 4-5 октября. Индия приобретает пять ЗРК С-400 на сумму 390 млрд индийских рупий, что эквивалентно $5,43 миллиарда.

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Ранее готовящаяся сделка вызвала резкое недовольство Вашингтона, так как США сейчас угрожают санкциями всем, кто покупает российское оружие. В индийской прессе даже писали, что из-за возможных сложностей с оплатой через банки, которые опасаются попасть под санкции, сделка будет осуществляться по схеме "рупия – рубль", что может сказаться на цене. Но официально эта информация так и не была подтверждена. При этом факт остается фактом: Индия покупает у России С-400 за гораздо большую цену, чем Турция и Китай. Анкара купила четыре дивизиона за $2,5 миллиарда. Китай, по данным СМИ, и вовсе заказал шесть по $0,5 млн за каждый. Так почему же Индия отдает по миллиарду с лишним за каждый?

По мнению военных экспертов, в случае с Турцией большое значение имел политический момент, ведь фактически Россия продает свою систему стране НАТО. А если страна продает другой стране оружие, она оказывает на нее определенно влияние. Налицо настоящая победа над США, которые не скрывали своего возмущения по поводу этой сделки. Поэтому РФ даже выделила Турции внушительный кредит.

Что касается Китая, то Россия расценивает его как основного партнера и союзника. Об этом говорят хотя бы прошедшие маневры "Восток-2018", на которые Москва впервые пригласила китайцев.

НОАК уже давно оперирует российскими ЗРК С-300, поэтому обучать работе с С-400 их нужно меньше, чем индийцев, которым фактически придется заново создавать систему ПРО. На данный момент вооруженные силы Индии пользуются советскими С-125, "Оса", а также индийскими "Акаш" и Advanced Air Defence собственного производства. Все они устарели. Возможно, по контракту российские военные возьмут на себя развертывание системы ПРО и подготовку личного состава, которая может занять длительное время. В любом случае все детали контракта не разглашаются.