На Западе до сих пор настроены скептически

Высокая скорость российской "Царь-торпеды" вызывает наибольшее количество вопросов на Западе. Эксперты спорят, зачем русским разгонять "Посейдон" до 200 км/ч, если в таком случае ее засечет любой гидролокатор, так как она будет очень шумной. Однако в российских СМИ последовательно доказывают неуязвимость нового оружия, и кажется, что вот-вот торпеду примут на вооружение.

Как сообщил накануне ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в ходе испытаний были подтверждены ранее заявленные характеристики "Посейдона", то есть неограниченная дальность хода и скорость более 200 км/час. Официально информация не подтверждена, так как аппарат засекречен. А в зарубежных СМИ "Царь-торпеду" по-прежнему считают психологическим оружием.