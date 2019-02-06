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Франция рвется в "гиперзвуковой клуб"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
В России смотрят на эту идею с долей скепсиса

Накануне Франция вслед за Россией, Китаем и США объявила о том, что намерена производить гиперзвуковое оружие.

Министр обороны страны Флоранс Парли подчеркнула, что Франция "больше не может себе позволить ждать" и запускает проект V-MaX, который предполагает создание маневрирующего блока, разгоняющегося до скорости свыше 5 Махов. Как сообщает AFP, аппарат создадут уже к 2021 г., после чего, вероятно, начнутся испытания.

Кроме того, в рамках проекта V-MaX, которым занимается компания ArianeGroup (совместное предприятие Airbus и Safran), французы сделают новую ракету класса "воздух – поверхность" ASN4G. Она также будет развивать гиперзвуковую скорость и заменит ASMP средней дальности, разгоняющуюся до 3 Махов. Предполагается, что новая ракета станет "родственницей" российского "Кинжала".

Главный вопрос – зачем Франции это нужно. По версии The National Interest, в Париже понимают, что гиперзвуковое оружие окажет огромное влияние на войны XXI в., поэтому власти не хотят безвозвратно отстать от лидеров подобных разработок.

В NI уверены, что французы, построившие истребители "Мираж", "Рафаль" и противокорабельные ракеты Exocet, могут сделать значительный вклад в развитие гиперзвуковых технологий.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, российские эксперты придерживаются другого мнения. Так, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков полагает, что у Франции нет наработок в том, что касается подбора материалов, технологий управления и алгоритмов связи. А это необходимые составляющие для создания гиперзвукового аппарата. Хотя эксперт и признает достижения мощной французской школы проектирования летательных аппаратов.

"Теоретически французские конструкторы могут объединиться с американскими и подключиться к их проектам, но не факт, что им позволят поступить таким образом", – цитирует "Царьград" Леонкова.

С ним соглашается директор музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, пока Франция будет создавать свой гиперзвук, в России примут на вооружение С-500.

Александр ИЛЬИН
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