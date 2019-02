В США назвали очередным раундом психологической войны сообщения в российских СМИ о системе "Филин", установленной на кораблях РФ. Как сообщалось, ее мощное излучение ослепляет противника, вызывает тошноту и головокружение, мешая прицеливанию.

Однако журнал The Popular Mechanics (РМ) решил напомнить, что подобные "трюки" использовали союзники еще во времена Второй мировой войны. В частности, у англичан было несколько батальонов секретных танков CDL (Canal Defense Light). Это были уже устаревшие к тому времени машины, оснащенные мощными прожекторами, которые мерцали до 6 раз в секунду. Данная частота вызывала те же головокружение, потерю равновесия и тошноту.

Но в основном эти танки применяли только на учениях. Использовались CDL лишь короткий промежуток времени в составе американских подразделений в мае 1945 г., и история умалчивает, принесли они ли они существенную пользу.

RIA Novosti reports that Ruselectronics' 5P42 Filin visual-optical interference stations have been placed on the Admiral Gorshkov and Kasatonov Project 22350 frigates. The 5P42 is designed to counter laser range finders, NVGs, and ATGM guidance systems.https://t.co/4lA16aiScd pic.twitter.com/xBcKxqdyvC