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США назвали новейший комплекс ВМФ довоенной разработкой

Фото: commons.wikimedia.org
Галлюцинационный "Филин" не спасет от ракет

В США назвали очередным раундом психологической войны сообщения в российских СМИ о системе "Филин", установленной на кораблях РФ. Как сообщалось, ее мощное излучение ослепляет противника, вызывает тошноту и головокружение, мешая прицеливанию.

Однако журнал The Popular Mechanics (РМ) решил напомнить, что подобные "трюки" использовали союзники еще во времена Второй мировой войны. В частности, у англичан было несколько батальонов секретных танков CDL (Canal Defense Light). Это были уже устаревшие к тому времени машины, оснащенные мощными прожекторами, которые мерцали до 6 раз в секунду. Данная частота вызывала те же головокружение, потерю равновесия и тошноту.

Но в основном эти танки применяли только на учениях. Использовались CDL лишь короткий промежуток времени в составе американских подразделений в мае 1945 г., и история умалчивает, принесли они ли они существенную пользу.


По мнению PM, российский "Филин" полезен только для отражения атак вертолетов, катеров и небольших дронов. Теоретически комплекс может защитить корабль у берега от противотанковых ракет. Однако комплекс сработает только против старых ракет вроде TOW-II, которая требует от оператора ручного наведения через оптический прицел. Но ракета от "Джавелина" не обратит на "Филина" ни малейшего внимания, не говоря уже о современных корабельных и авиационных ракетах.

Стоит отметить, что комплекс может доставить хлопот летчикам ВМС противника, а также морякам на небольших расстояниях. Как показывает практика, боевые действия на море ведутся на больших расстояниях и дальнобойным оружием далеко не всегда.

Александр ИЛЬИН
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