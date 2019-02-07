Галлюцинационный "Филин" не спасет от ракет

В США назвали очередным раундом психологической войны сообщения в российских СМИ о системе "Филин", установленной на кораблях РФ. Как сообщалось, ее мощное излучение ослепляет противника, вызывает тошноту и головокружение, мешая прицеливанию.

Однако журнал The Popular Mechanics (РМ) решил напомнить, что подобные "трюки" использовали союзники еще во времена Второй мировой войны. В частности, у англичан было несколько батальонов секретных танков CDL (Canal Defense Light). Это были уже устаревшие к тому времени машины, оснащенные мощными прожекторами, которые мерцали до 6 раз в секунду. Данная частота вызывала те же головокружение, потерю равновесия и тошноту.

Но в основном эти танки применяли только на учениях. Использовались CDL лишь короткий промежуток времени в составе американских подразделений в мае 1945 г., и история умалчивает, принесли они ли они существенную пользу.

RIA Novosti reports that Ruselectronics' 5P42 Filin visual-optical interference stations have been placed on the Admiral Gorshkov and Kasatonov Project 22350 frigates. The 5P42 is designed to counter laser range finders, NVGs, and ATGM guidance systems.https://t.co/4lA16aiScd pic.twitter.com/xBcKxqdyvC — Rob Lee (@RALee85) 3 февраля 2019 г.

По мнению PM, российский "Филин" полезен только для отражения атак вертолетов, катеров и небольших дронов. Теоретически комплекс может защитить корабль у берега от противотанковых ракет. Однако комплекс сработает только против старых ракет вроде TOW-II, которая требует от оператора ручного наведения через оптический прицел. Но ракета от "Джавелина" не обратит на "Филина" ни малейшего внимания, не говоря уже о современных корабельных и авиационных ракетах.

Стоит отметить, что комплекс может доставить хлопот летчикам ВМС противника, а также морякам на небольших расстояниях. Как показывает практика, боевые действия на море ведутся на больших расстояниях и дальнобойным оружием далеко не всегда.