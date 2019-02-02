Система "Филин" способна вызывать у противника сильнейшие зрительные расстройства

Корабли ВМФ РФ оснастят станцией визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", ослепляющей врага. Испытания разработки "Росэлектроники" показали, что она может сильно дезориентировать врага.

В основе принципа действия "Филина" лежит модуляция яркости излучения света. На низких частотах излучение воздействует на зрительные нервы, что приводит ко временным проблемам со зрением. В результате вражеские войска не в состоянии вести прицельный огонь.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что "цель не видно",

– рассказал разработчик РИА "Новости".

При этом каждый пятый доброволец пережил своего рода галлюциногенный эффект от применения "Филина", который выражался в плавающем перед глазами пятне света. Почти у половины участников испытаний почувствовали, что их тошнит, и кружится голова.

В "Росэлектронике" отметили, что станция призвана подавлять визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения на кораблях и катерах противника. В настоящее время !Филин" установлен на "Адмирале флота Советского Союза Горшкове"и "Адмирале флота Касатонове".