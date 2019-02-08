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Украинский "Нептун" оказался ракетой времен СССР

Фото: rnbo.gov.ua
"Луч" слегка модернизировал Х-35

Противокорабельная ракета "Нептун", которую рекламируют на Украине как убийцу российских фрегатов, представляет собой слегка модернизированная версию Х-35.

Как пишет The National Interest, украинцы принимали активное участие в производстве этой ракеты и, в частности, двигателя Р95-300, потому вполне логично, что была выбрана именно эта модель в качестве базы.

Для "Нептуна" увеличили боевую часть с 145 до 150 килограммов. Сама ракета также стала больше по габаритам и немного дальнобойнее. Ее главная цель – корабли водоизмещением до 5 тыс. т, то есть теоретически это могут быть российские фрегаты проектов 22350 и 11356, не говоря уже о корветах.

Российская Х-35У обладает дальностью 260 км, а "Нептун" – около 300 километров. Вдобавок последняя получила новую инерциальную систему управления с активным радиолокационным наведением.

Похожей головкой самонаведения (ГСН) обладает российская Х-35Э. Есть и другие модификации – активная радиолокационная ГСН с щелевой антенной решеткой АРГС-35 и даже тепловизионная ГСН.

По версии NI, ракета у украинцев могла получиться в целом неплохая. Как уже было сказано, база для подобных разработок имеется. Но у страны  не настолько большой оборонный бюджет, чтобы производить достаточное количество этих ракет и комплексов.

Кроме того, есть проблема закупки компонентов. Как бы киевские власти ни уверяли, что им удалось отказаться от российских комплектующих, разрыв связей губительным образом сказался на ОПК Украины.

Фото: commons.wikimedia.orgРоссия представила модернизированную Х-35 в 2003-м, Украина свой "Нептун" – только в прошлом году. Это означает, что цикл разработки ракеты "Нептун" составит десять лет, хотя в Киеве и заявляют, что развернут ракеты в течение трех лет. Некоторое количество они, конечно, могут развернуть, но это как в случае с Су-57 – 15 единиц не сделают погоду.

За десять лет Россия может разработать уже новые ракеты, и Х-35 с "Нептуном" просто устареют. С другой стороны, Украина делает небезуспешные попытки наладить собственное производство ракетного оружия, которое достаточно эффективное, но пока не может конкурировать на равных с российскими и западными образцами.

Александр ИЛЬИН
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