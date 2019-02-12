Российские торпеды Судного дня уничтожат НАТО

Запад прознал о коварстве русских и вывел их на чистую воду

Россия разрабатывает и производит беспилотные субмарины "Посейдон", чтобы с их помощью как можно скорее развалить Североатлантический альянс. Такого мнения придерживаются западные военные эксперты.



По данным издания Business Insider, подводные беспилотники, способные нести ядерную боеголовку, представляют колоссальную угрозу для Соединенных Штатов. Само создание таких торпед – сигнал для Вашингтона "не соваться куда не следует". Даже в разгар холодной войны противоборствующим сторонам "не приходило в голову создавать подобное оружие, способное уничтожить весь мир", отметил старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

"Посейдоны", которые на Западе называют "торпедами Судного дня", "призваны убедить Вашингтон не отвечать на российскую агрессию в будущем", говорится в публикации.

Ядерное оружие в большинстве случаев способно уничтожить город, но новейшие российские торпеды смогут "прекратить существование целого континента". Мощные вооруженные силы США не смогут отразить удар "Посейдонов", если Москва решит применить их против одной из стран западного блока. Да и вряд ли Вашингтон захочет подвергнуть свои воды многолетней радиации от действия зарядов, отмечает Ura.ru.

Учитывая все эти факторы, Пентагон всерьез задумается над тем, готов ли он защитить неприкосновенность кого-нибудь из союзников по НАТО от "хватки России". Памятуя о наличии у Москвы "Посейдонов", Вашингтон не бросится сломя голову на защиту условной Эстонии. Тем самым будет полностью дискредитирована сама идея НАТО. Существование Североатлантического альянса потеряет смысл, и он будет распущен.

Между тем российские эксперты отмечают, что "Посейдон" настолько серьезный аппарат, что Россия решится на его использование только в случае применения ядерного оружия против нашей страны.

"Там (на Западе) есть такая теория, что… можно вести ограниченную ядерную войну, которая ущерба мирному населению особо не нанесет. Мы, разрабатывая такие изделия возмездия, тем самым, такую красную черту проводим по применению ядерного оружия", – заявил в эфире НСН член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

На прошлой неделе в России закончился ключевой этап тестирования подводных беспилотников "Посейдон". Ходовые испытания агрегатов начнутся летом 2019 года. Благодаря ядерной силовой установке аппарат имеет практически неограниченную дальность действия, а небольшие в сравнении с подводной лодкой размеры делают сложным его обнаружение.