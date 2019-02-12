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В России разработали пушку для самолетов

Фото: mil.ru
Новинку представят уже в феврале

Артиллерийский комплекс, который можно устанавливать на морских и воздушных судах, создали в ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод"). Уникальную систему покажут уже в конце февраля 2019 г. на военно-техническом салоне IDEX-2019 в ОАЭ.

Межвидовая артиллерийская система будет использовать 57-миллиметровое вооружение. Этот боевой модуль станет прорывом в современном вооружении, подчеркнул в интервью "Российской газете" гендиректор "Буревестника" Георгий Закаменных.

"В морском исполнении при относительно небольших затратах он позволяет оснастить боевые корабли ВМФ и службы охраны морских границ вооружением, способным эффективно поражать большую номенклатуру морских, воздушных и береговых целей", - рассказал специалист.

Установить такие пушки можно на сухопутных шасси различного назначения, на кораблях ВМФ и даже на штурмовых вертолетах и военно-транспортных самолетах типа Ил-76, отмечает "Вечерняя Москва".

Важно также, что данная 57-миллиметровая пушка может поражать практически все цели от пехоты до самолетов и кораблей. Разработанный модуль открывает возможности для дальнейших модернизаций военной техники. 

Вера СВЕТЛОВА
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