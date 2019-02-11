Однако посадка в истребителе шокировала пилотов

Су-22 – один из самых узнаваемых самолетов в небе Сирии. Боевая авиация Асада активно использовала эти истребители-бомбардировщики в ходе ударов по оппозиции и террористам. По данным некоторых СМИ, именно Су-22 применяли химические бомбы, хотя это до сих пор не доказано.

Парк этих самолетов сильно потрепала гражданская война в Сирии. Когда США 7 апреля 2017 г. нанесли удар "Томагавками" по авиабазе "Эш-Шайрат", пострадали как раз Су-22. А в июне того же года Майкл Трэмел на своемF/A-18E сбил "двадцать второго".

Кроме сирийских ВВС, советские истребители остаются на вооружении Ливии, Вьетнама, Узбекистана и Польши. Когда СССР поставлял эти самолеты Варшаве, в Кремле и не предполагали, что "двадцать вторые" могут быть повернуты против Москвы.

Журнал The National Interest пообщался с пилотом НАТО, которому довелось полетать на польском Су-22 в 2001 году. Тогда американские летчики прибыли на совместные учения под эгидой "Партнерство ради мира", чтобы учить поляков воевать "в стиле НАТО".

Пилоты ВВС США с радостью пересели с F-16 и F-15 на советские Су-22, чтобы опробовать самолет, про который много слышали, что называется, в деле.

"Это был отличный полет", – рассказывает Рэйзор про свой опыт. Волей судеб он поднял в небо одну из машин, которые готовился уничтожить прямо на аэродроме в Свидвине в 1980-х, когда летал на своем F-111.

"В самолете чувствовалась брутальная сила, – вспоминает Рэйзор про Су-22, – но на взлете он был несколько "вялым", взлет был не такой резкий и мощный, как на F-15E, на котором я уже к тому моменту полетал".



По его словам, истребитель был достаточно устойчивым в полете, но недостаточно комфортным, так как кресло было посажено слишком глубоко. По словам Рэйзора, он как будто "сидел в ведре", а отсутствие современной авионики, как и GPS, было еще одним серьезным минусом.

Тем не менее на Су-22 можно было эффективно воевать, модернизируя машину, и это было главное. В умелых руках самолет превращался в грозное оружие.

К слову, польские пилоты были неплохо обучены. Американцы учили их летать по-другому, более независимо от диспетчеров, которые "слишком сильно контролировали их с земли", как это было принято в СССР.

Как рассказывает Рэйзор, в случае начала войны с Россией НАТО планировало уничтожить Су-22 польских ВВС еще до того, как они взлетят. До сих пор в составе военно-воздушных сил Польши состоит около двадцати истребителей Сухого.