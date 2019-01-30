Новый Ту-160 получит уникальные вооружение

Москва модернизирует советские самолеты

Новый российский бомбардировщик Ту-160М2 поступит в авиаполк в 2021 году. Об этом заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу на совещании о поддержании в исправности вооружения, военной и специальной техники по номенклатуре Воздушно-космических сил РФ.

"На самолет установят двигатели НК-32 второй серии, что значительно увеличит дальность и продолжительность полета", – цитирует Шойгу РИА "Новости".

Кроме того, бомбардировщик оснастят новым бортовым комплексом обороны, современной системой связи с усиленной защитой от помех и мощным вооружением.

Речь идет о Ту-160М2, который собран на Казанском авиационном заводе и пока проходит испытания. Больше года назад торжественно состоялась выкатка бомбардировщика. Примерно тогда же были озвучены планы – построить полсотни модернизированных Ту-160М2, которые, по мнению экспертов, по летным характеристикам не будут сильно отличаться от советских предшественников, однако их оснастят современной авионикой, жизненно необходимой "Белым лебедям".

Можно предположить, что к 2021 г. ВКС РФ получат первый серийный образец, в лучшем случае несколько машин. На Казанском авиазаводе только осваивают производство сложных машин, которое фактически было возрождено с нуля. Все летающие сегодня Ту-160 были построены в советское время.



Как сообщал в январе "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли, первый Ту-160М2 будет готов только летом этого года. До начала 2020-го планируется старт его летных испытаний. По данным источника, пока даже трудно сказать, когда бомбардировщик совершит первый полет, так как предстоит большой цикл аэродромных отработок.