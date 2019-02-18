Ядерный "Буревестник" приняли за выдумку

В Британии секретную российскую разработку считают фейком

Опубликованное накануне видео крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой взбудоражило британские таблоиды. Газета Daily Mail (DM) назвала разработку "ракетой, которая летит вечно", но при этом напомнила про неудачные запуски.

Накануне ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщил, что испытания малогабаритной энергетической установки полностью завершены. Это достаточно смелое заявление, так как до этого зарубежные СМИ со ссылкой на данные американской разведки писали, что до начала этого года из 13 запусков "Буревестника" только 2 были частично успешными. Причем одну из ракет с ядерной силовой установкой русские якобы потеряли в Баренцевом море и пытаются достать.

Если основываться на этих данных, то утверждение, что испытания ядерной силовой установки завершены, вызывает много вопросов. На видео показан запуск ракеты, а затем вид из кабины истребителя. Виднеется шлейф от ракеты, однако само изображение летящего "Буревестника" встроено, и складывается впечатление, что это анимация.

Далее показаны уже известные кадры из секретного цеха, где люди в белых халатах уютно возятся с ракетой в зеленом контейнере. Остальные ракеты накрыты зеленым брезентом, виднеются красные крылья. Больше ничего операторы не показали.

Судя по комментариям к статье, читатели DM ставят под сомнение информацию о том, что установка готова, а некоторые и вовсе называют подобные новости фейком. Ранее эксперты неоднократно обращали внимание на то, что все попытки сделать компактную установку оканчивались провалом. По этой причине были заморожены похожие проекты в СССР и США. Правда, Советский Союз одно время запускал в космос спутники с ядерными силовыми установками, но затем отказался и от этой идеи, как и от Ту-95 с ядерными двигателями.



Минобороны официально не подтверждает информацию о "Буревестнике", обычно соответствующие "вбросы" делают государственные СМИ, ссылаясь на некие источники. Проверить подлинность этой информации практически невозможно, проект строго засекречен.