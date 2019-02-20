Подлодку с "Царь-торпедой" спустят на воду весной

Минобороны России выложило в широкий доступ ролик с полигонных испытаний глубоководного беспилотного комплекса "Посейдон", который также называют "Царь-торпедой" за сходство с проектом Сахарова времен холодной войны. На видео наконец видна сама торпеда, а не графическое изображение. В кадре – работа экипажа АПЛ и сам "Посейдон", судя по всему, покидающий подлодку, хотя возможно, что это имитация. Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что полигонные испытания аппарата завершены, а личный состав АПЛ прошел обучение.

Видео выложили в сеть после того, как Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию сообщил, что первую подводную лодку-носитель "Царь-торпеды" спустят на воду уже этой весной. Это означает, что аппарат будут испытывать уже в открытом море.

Вероятно, речь идет об одной из двух подлодок, которые в настоящее время находятся на верфях "Севмаша". Одна из них – незаконченная "Белгород" проекта 949А, которая была перезаложена в декабре 2012 года по спецпроекту 09852. Вторая – атомная подлодка спецназначения "Хабаровск", заложенная летом 2014 года. Обе субмарины могут быть носителями глубоководных аппаратов, однако Минобороны ни подтверждает, ни опровергает эту информацию.

Ранее государственные СМИ неоднократно сообщали об испытаниях "Посейдона", который благодаря ядерной силовой установке обладает неограниченным радиусом действия. Однако на Западе считают подобные статьи блефом Кремля и психологическим оружием.