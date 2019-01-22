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"Посейдон" назвали выдумкой на Западе

Кадр youtube.com
продолжение"Мини-цирконы" идут на флот
Мощности взрыва не хватит, чтобы вызвать цунами

В США продолжают обсуждать российскую царь-торпеду "Посейдон" с ядерной силовой установкой. По мнению научно-популярного журнала Popular Mechanics, несмотря на то что этот проект более реалистичен, чем Т-15 академика Сахарова со 100-мегатонным зарядом, все равно эта торпеда, скорее, является психологическим оружием российской разведки. По мнению экспертов, двухмегатонный заряд просто не в состоянии создать цунами. Кроме того, на Западе сильно сомневаются, что "Посейдон" в состоянии разогнаться до 200 км/ч и уйти от погони, так как ее конструкция, судя по графике, не соответствует облику скоростной торпеды.

Как пишет PM, в 1950-1960-е гг. в США проводились исследования о возможности спровоцировать цунами ядерным или водородным взрывом. Но в результате ученые пришли к выводу, что это практически невозможно.

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Ведущий специалист Ван Дорн в своем заключительном отчете для управления военно-морских исследований "Волны, создающиеся взрывом" писал, что большая часть энергии от взрыва перед тем, как достичь берега, рассеется на континентальном шлейфе. Чтобы породить цунами, взрыв должен быть намного мощнее, а сам "Посейдон" намного больше.

Кадр youtube.comТакже недоумение у западных экспертов, опрошенных PM, вызывает заявленная скорость "Посейдона" – 200 км/час. Действительно, российская торпеда "Шквал" с прямоточным гидрореактивным двигателем может двигаться еще быстрее. Однако царь-торпеда на нее совершенно не похожа и, судя по графике и видео, оснащена водометным движителем.

Торпеда, двигающаяся на скорости под 200 км/ч, будет очень шумной, и ее легко обнаружат. Справедливости ради стоит сказать, что, возможно, настоящий "Посейдон" показан не был, а на в видеоролике продемонстрирован лишь прототип. Проект до сих пор засекречен. Однако на Западе сильно сомневаются, что царь-торпеда существует вообще, склоняются к тому, что это так называя "информационная операция", которые проводились и в США. Обыкновенное введение в заблуждение противника с целью спровоцировать его на создание ненужных вооружений и необязательных затрат.

Александр ИЛЬИН
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