У американцев будет свой "Посейдон"

США создадут беспилотные корабли

Для того чтобы противостоять России и Китаю, бросившим вызов гегемонии Америки в мировом океане, для ВМС США создадут беспилотные корабли.

О необходимости полноценного беспилотного флота заявил командующий надводными силами вице-адмирал Рич Браун, выступая на симпозиуме ассоциации надводных сил США.

По его словам, которые приводит сайт ВМС страны, Америка снова оказалась втянута в холодную войну, только на этот раз вместе СССР у американцев сразу два грозных соперника.

"Это две ревизионистские возрождающиеся нации – Россия и Китай, – цитирует вице-адмирала сайт ВМС США, – Россия опять направляет свои атомные подводные лодки на фареро-исландский рубеж (между Великобританией и Гренландией – прим. ред.) и тем самым бросает нам вызов в Северной Атлантике и Восточном Средиземном".

Китай же считает спорные острова Спратли своими, строит на них военные базы и сопровождает каждый американский корабль вблизи своих границ.

Для этого американцам и понадобятся беспилотные корабли. Экипажа у них не будет, поэтому они смогут выполнять операции, на которые командованию ВМС будут трудно отправить обычный корабль из-за риска человеческих жертв. Вместе с тем, беспилотный надводный аппарат будет хорошо вооружен и защищен от попыток овладеть кораблем.

Стоит отметить, что в США давно занимаются разработкой беспилотных кораблей. Еще в начале прошлого года ВМС получили прототип 40-метрового беспилотного корабля "Морской охотник", предназначенного для борьбы с субмаринами. По данным СМИ, корабль может действовать в открытом море до трех месяцев. Однако информации о серийных поставках не поступало. Возможно, в командовании решили опробовать еще варианты. Наверняка поэтому осенью прошлого года в ВМС США проводился прием предложений на разработку среднего безэкипажного судна длиной от 12 до 50 метров с "повышенным радиусом действия, приличной крейсерской скоростью и высокой надежностью". Ожидания по скорости такие же как и у "Морского охотника" – порядка 27 узлов.

Однко Брайн говорил вообще о беспилотным фрегатах и больших кораблях, а это значит, что они будут в три или даже четыре раза больше, чем "Морской охотник".



Такой корабль будет вооружен мощным торпедным и ракетным вооружением, и можно предположить, что американцы будут использовать его для отслеживания российских глубоководных аппаратов "Посейдон", которые в скором времени поступят на боевое дежурство ВМФ РФ. Ранее стало известно, что Пентагон заинтересован в разработке скоростных торпед, которые могли бы уничтожить российский "Посейдон".