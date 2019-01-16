Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У американцев будет свой "Посейдон"

Фото: flickr.com/Naval Surface Warriors
США создадут беспилотные корабли

Для того чтобы противостоять России и Китаю, бросившим вызов гегемонии Америки в мировом океане, для ВМС США создадут беспилотные корабли.

О необходимости полноценного беспилотного флота заявил командующий надводными силами вице-адмирал Рич Браун, выступая на симпозиуме ассоциации надводных сил США.

По теме

По его словам, которые приводит сайт ВМС страны, Америка снова оказалась втянута в холодную войну, только на этот раз вместе СССР у американцев сразу два грозных соперника.

"Это две ревизионистские возрождающиеся нации – Россия и Китай, – цитирует вице-адмирала сайт ВМС США, – Россия опять направляет свои атомные подводные лодки на фареро-исландский рубеж (между Великобританией и Гренландией – прим. ред.) и тем самым бросает нам вызов в Северной Атлантике и Восточном Средиземном".

Китай же считает спорные острова Спратли своими, строит на них военные базы и сопровождает каждый американский корабль вблизи своих границ.


Для этого американцам и понадобятся беспилотные корабли. Экипажа у них не будет, поэтому они смогут выполнять операции, на которые командованию ВМС будут трудно отправить обычный корабль из-за риска человеческих жертв. Вместе с тем, беспилотный надводный аппарат будет хорошо вооружен и защищен от попыток овладеть кораблем.

Стоит отметить, что в США давно занимаются разработкой беспилотных кораблей. Еще в начале прошлого года ВМС получили прототип 40-метрового беспилотного корабля "Морской охотник", предназначенного для борьбы с субмаринами. По данным СМИ, корабль может действовать в открытом море до трех месяцев. Однако информации о серийных поставках не поступало. Возможно, в командовании решили опробовать еще варианты. Наверняка поэтому осенью прошлого года в ВМС США проводился прием предложений на разработку среднего безэкипажного судна длиной от 12 до 50 метров с "повышенным радиусом действия, приличной крейсерской скоростью и высокой надежностью". Ожидания по скорости такие же как и у "Морского охотника" – порядка 27 узлов.

Фото: mil.ru

Однко Брайн говорил вообще о беспилотным фрегатах и больших кораблях, а это значит, что они будут в три или даже четыре раза больше, чем "Морской охотник".

Такой корабль будет вооружен мощным торпедным и ракетным вооружением, и можно предположить, что американцы будут использовать его для отслеживания российских глубоководных аппаратов "Посейдон", которые в скором времени поступят на боевое дежурство ВМФ РФ. Ранее стало известно, что Пентагон заинтересован в разработке скоростных торпед, которые могли бы уничтожить российский "Посейдон".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Устроили цирк: Мэй с треском провалилась в парламенте

Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки

Джонсон утешил униженную Мэй

Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей