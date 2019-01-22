"Мини-цирконы" идут на флот
Малые ракетные корабли (МРК) проектов 22800 и 21631 соответственно "Каракурт" и "Буян-М" получат не только "Калибры", но и специальные облегченные гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Как пишут "Известия" со ссылкой источник в Главкомате ВМФ, по своей убойной мощи она почти не будет уступать стандартному "Циркону", которым планируется вооружить атомные крейсеры, фрегаты и атомные подлодки.
Как сообщалось ранее, "Цирконы" будут заряжаться ту же типовую пусковую установку, что и "Калибры" и "Ониксы". Однако по данным источника, также "мини-Циркон" будет приспособлена для пусков из специального контейнера.
Тактико-технические требования для новой версии "Циркона" уже сформированы. Пока они держатся в секрете. Известно лишь, что ракета способна разгонятся до скоростей 5-10 Махов и поражать цель на расстоянии до 300-500 км. Утверждается, что "Циркон" – это принципиально новое оружие и хоть не относится к ядерным системам вооружений, приближается к ним по своей мощи.
Здесь стоит оговориться, что в СССР уже создавались баллистические ракеты, которые достигали гиперзвуковых скоростей. МКБ "Радуга" работало над противокорабельной ракетой авиационного базирования Х-45 еще в 60-е годы. У нее была заявлена скорость 7000 км/час или 5,7 Махов. В итоге в 1971 году официально была принята на вооружение гиперзвуковая ракета Х-22 "Буря", которую взял под крыло Ту-22. Скорость это крылатой ракеты достигала 6,5 Махов.
Что касается приближения по мощи ядерной ракете, то это, безусловно, преувеличение. Энергия ядерного взрыва несомненно будет мощнее, а сам взрыв эффективнее. Неслучайно во времена холодной войны топить американские авианосцы предполагалось ракетами с ядерной и термоядерной боевой частью, так как потопить этот огромный корабль крайне сложно обычными видами вооружений.
Однако "Цирконы", в том числе и небольшие, могут быть крайне эффективным оружием, так как сбить ракету на такой скорости будет крайне сложно. К тому же, по словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, МРК – это относительно дешевый носитель для "Циркона", так как "Буян-М" и "Каракурт" строятся в среднем 2-3 года.
С другой стороны, МРК имеет ограниченную дальность плавания по сравнению с фрегатами и атомными крейсерами. Функции "Каракурта" и "Буян-М" – защищать российское побережье, но не действовать в мировом океане, как это могут авианосные группы США.
Доллар рухнет на этой неделе
Курс российской валюты поднимется благодаря подорожавшей нефти и налоговому периоду
Мутящие воду украинцы надоели Европе
В ПАСЕ придумали, как прекратить череду утомительных скандалов
Новости партнеров
Фоторепортаж
Здоровье
- Названы неожиданные средства для повышения потенции
- Прорыв в науке: найдено лекарство от болезни Альцгеймера
- Найден простой способ спастись от слабоумия
Сирия
- Керченский конфликт лишь начало: Израиль пошел в атаку на Сирию
- С-300 в Сирии сбили самолет Израиля
- У российской базы в Сирии прогремели взрывы
Выбор читателей
- Скрипали мертвы: британцы обманули весь мир
- Худшие прогнозы экономистов сбылись: что подорожало больше всего
- НАТО пригрозила взять Крым и Калининград
- Су-57 проиграл китайскому истребителю
- В проекте Крымского моста обнаружили грандиозную ошибку
- В Москве прогремели взрывы
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Мариуполь выйдет из Украины
- Провокацию у Крымского моста устроили США
- В США передумали насчет Крыма и Донбасса
- "Ночная бабочка": Лорак без трусов разнесли в Сети
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября
- Фарс бывшей Джигарханяна раскусили
- Момент истины: ложь об "отравителях" Скрипалей разоблачили
- Степаненко раскрыла постыдное пристрастие Петросяна
- Стали известны подробности смерти Кобзона
- Беременна: исчезновение Юлии Скрипаль объяснили
- Алла уже сдает: Галкин скрывает Пугачеву
Выбор читателей
- Юлия Скрипаль
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Лера (Валерия) Кудрявцева (Макарова) российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина