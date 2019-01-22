"Мини-цирконы" идут на флот

Гиперзвуковых ракет хватит на всех

Малые ракетные корабли (МРК) проектов 22800 и 21631 соответственно "Каракурт" и "Буян-М" получат не только "Калибры", но и специальные облегченные гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Как пишут "Известия" со ссылкой источник в Главкомате ВМФ, по своей убойной мощи она почти не будет уступать стандартному "Циркону", которым планируется вооружить атомные крейсеры, фрегаты и атомные подлодки.

Как сообщалось ранее, "Цирконы" будут заряжаться ту же типовую пусковую установку, что и "Калибры" и "Ониксы". Однако по данным источника, также "мини-Циркон" будет приспособлена для пусков из специального контейнера.

Тактико-технические требования для новой версии "Циркона" уже сформированы. Пока они держатся в секрете. Известно лишь, что ракета способна разгонятся до скоростей 5-10 Махов и поражать цель на расстоянии до 300-500 км. Утверждается, что "Циркон" – это принципиально новое оружие и хоть не относится к ядерным системам вооружений, приближается к ним по своей мощи.

Здесь стоит оговориться, что в СССР уже создавались баллистические ракеты, которые достигали гиперзвуковых скоростей. МКБ "Радуга" работало над противокорабельной ракетой авиационного базирования Х-45 еще в 60-е годы. У нее была заявлена скорость 7000 км/час или 5,7 Махов. В итоге в 1971 году официально была принята на вооружение гиперзвуковая ракета Х-22 "Буря", которую взял под крыло Ту-22. Скорость это крылатой ракеты достигала 6,5 Махов.

Что касается приближения по мощи ядерной ракете, то это, безусловно, преувеличение. Энергия ядерного взрыва несомненно будет мощнее, а сам взрыв эффективнее. Неслучайно во времена холодной войны топить американские авианосцы предполагалось ракетами с ядерной и термоядерной боевой частью, так как потопить этот огромный корабль крайне сложно обычными видами вооружений.



Однако "Цирконы", в том числе и небольшие, могут быть крайне эффективным оружием, так как сбить ракету на такой скорости будет крайне сложно. К тому же, по словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, МРК – это относительно дешевый носитель для "Циркона", так как "Буян-М" и "Каракурт" строятся в среднем 2-3 года.

С другой стороны, МРК имеет ограниченную дальность плавания по сравнению с фрегатами и атомными крейсерами. Функции "Каракурта" и "Буян-М" – защищать российское побережье, но не действовать в мировом океане, как это могут авианосные группы США.



