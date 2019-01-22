Сбить на F-35 баллистическую ракету - это безумие
Для F-35 придется разрабатывать абсолютно новое оружие, если Пентагон намеревается применять малозаметный истребитель для уничтожения баллистических ракет. К таким выводам пришли авторы The National Interest, рассмотрев инициативу американских зенитчиков, высказанную в докладе по ПРО США.
Даже быстрейший в мире перехватчик МиГ-31 не способен сбить баллистическую ракету и может справиться только с крылатой, как и F-35. МБР летит со скоростью 24 Маха, и сбить ее может только ракета, обладающая такой же или большей скоростью.
С другой стороны, в докладе говорится, что уничтожать ракеты F-35 будет на участке разгона. Но это означает, что самолету придется подобраться максимально близко к месту запуска ракет, которое будет надежно защищено средствами ПВО – как комплексами ПРО, так и истребителями.
Но в Пентагоне всерьез настроены найти самолету новое применение. На данный момент США обладают мощной системой ПРО, включая THAAD, систему Aegis наземного и морского базирования и, конечно, противоракеты в шахтах на Аляске и в Калифорнии. И в будущем свое место в это сложной системе займут F-35.
Но как скоро это произойдет? NI называет эту идею рискованной и сомневается, ведутся ли вообще какие-либо работы в этом направлении. На протяжении достаточно длительного времени Пентагон пытался приспособить самолет для нужд ПРО, но безуспешно.
В 2014 г. проводились испытания, в ходе которых F-35 отслеживал инфракрасным датчиком запуск ракеты и передавал по военной связи Link-16 данные на корабельный комплекс ПРО Aegis.
Эксперт по ядерным технологиям в Институте международных исследований Миддлбери в Калифорнии Джеффри Люис вообще назвал идею сбивать ракетой с самолета МБР чистым безумием.
F-35 может сбивать цели модернизированной ракетой "воздухвоздух" AMRAAM средней дальности. Сбить баллистическую ракету истребитель может попробовать сбить прежде чем она поднимется на высоту 30 км. Это означает, что у летчика будет всего пара минут, чтоб обнаружить и уничтожить МБР, которая будет лететь со страшной скоростью. Конечно, чтобы иметь хотя бы маленький шанс ее сбить, самолет должен быть вблизи места запуска.
Например, чтобы сбить северокорейскую ракету, США придется оккупировать Пхеньян. Только тогда F-35 смогут вольготно перемещаться в воздушном пространстве КНДР. С Россией и Китаем будет еще тяжелее.
По мнению экспертов, на разработку новой противоракеты уйдет до семи лет. Но и тогда летчикам придется патрулировать воздушной пространство вблизи возможных пусков ракет, что сопряжено с огромным риском.
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