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Пентагон планирует F-35 сбивать баллистические ракеты

Фото: www.globallookpress.com
Американцы заявляют о сверхспособностях своего истребителя-бомбардировщика

Самолет пятого поколения F-35 Lightning II способен сбивать крылатые ракеты уже сейчас, а в будущем его можно приспособить для перехвата баллистических ракет буквально на старте. Об этом говорится в новом обзорном докладе по противоракетной обороне (ПРО) США, обнародованном в четверг, 17 января.

"Новейший тактический самолет минобороны F-35 Lightning сегодня может отслеживать и уничтожать вражеские крылатые ракеты, в а будущем он может быть оснащен новыми средствами перехвата, способными сбивать баллистические ракеты противника на стадии разгона", – утверждается в документе, часть которых публикует Defense News.

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В докладе подчеркивается, что разработка Россией и Китаем гиперзвукового оружия представляет вызов и угрозу для Штатов, на что Вашингтон обязан отвечать.

Отметим, что сегодня же президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии американской системы ПРО.

Николай КАЦАПОВ
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