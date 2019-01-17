США победят Россию при помощи атомной бомбы

Вашингтон делает ставку на средства ядерного сдерживания, а не на систему ПРО

Власти Соединенных Штатов определились с приоритетным методом противостояния вооруженным силам России и Китаю в случае начала военного конфликта. Сломить вероятного соперника Пентагону поможет старое доброе ядерное оружие. С таким заявлением выступил представитель Белого дома.



По словам американского чиновника, у Москвы и Пекина очень большой и современный арсенал ракетного вооружения. В частности, у них на вооружении имеется гиперзвуковое оружие. Противостоять ему при помощи традиционных средств противоракетной обороны (ПРО) невозможно. Поэтому необходимо делать ставку на ядерное сдерживание.

Также было объявлено о том, что президент США Дональд Трамп сегодня представит в Пентагоне первый за девять лет доклад по противоракетной обороне. В нем он будет говорить о "гиперзвуковой угрозе", но в то же время снимет часть обеспокоенностей Москвы и Пекина по поводу политики Вашингтона в области ПРО.

"Наши военные возможности являются оборонительными. США очень транспарентны в области развития своей ПРО, от чего она должна защищать. Наша ПРО направлена против угрозы со стороны стран-изгоев", – цитирует представителя администрации президента РИА "Новости".

Одним из основных акцентов доклада станет размещение в космосе систем перехвата и спутников с лазерными установками. " Размещенный в космосе потенциал является значительным акцентом. Это то, во что мы хотим вкладываться. Мы считаем, что очень важно выйти за пределы имеющихся сейчас вариантов возможностей. Космос является ключевым для следующего шага в противоракетной обороне", – сообщил чиновник.

США вышли из российско-американского договора по противоракетной обороне еще в 2002 году. С тех пор Вашингтон развивают систему глобальной ПРО, размещая объекты системы в том числе и вблизи российской границы – в Польше и в Румынии.

Внимание к противоракетной доктрине США в последнее время усилилось в связи с намерением Белого дома выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Накануне стало известно, что США приостановят свои обязательства по данному соглашению 2 февраля

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря прошлого года заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. В противном случае Америка выйдет из договора. США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД. Москва в ответ утверждает, что Вашингтон сам нарушает положения соглашения.