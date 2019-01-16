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Вашингтон назвал дату выхода из договора о РСМД

Фото: flickr.com/photos/82955120@N05
Американцы затянут процесс на полгода

Соединенные Штаты начнут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом сегодня заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Свою новость американка сообщила в Брюсселе, передает Reuters. Она в очередной раз обвинила Москву в нарушении ДРСМД.

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Встреча между Россией и США, которая прошла накануне в Женеве, не смогла разрешить давние обвинения в том, что РФ нарушает договор о ракетном вооружении времен холодной войны, и подготовила почву для выхода Вашингтона из пакта, отметила Томпсон.

В настоящее время Соединенные Штаты намерены начать шестимесячный процесс выхода из Договора, добавила она.

Напомним, российскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую – Томпсон. Она заверила, что дверь для диалога США и России по стратегической стабильности открыта.

Ранее в среду стало известно, что Москва планирует провести подробный брифинг для послов европейских стран и партнеров РФ по ДРСМД в ближайшую пятницу в здании российского МИД. На него уже согласились прибыть дипломаты Великобритании, Германии, Греции, Швеции, сообщает РИА "Новости". Возможно участие Австралии.

В свою очередь, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Вашингтон финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности, пишет Bloomberg.

Елена УСОВА
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