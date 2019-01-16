Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лавров: Россия ответит на действия НАТО вблизи границ

Сергей Лавров. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Москва жестко реагирует на усиление альянса в Польше и Прибалтике

Россия будет реагировать на военную активность НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам года, которая собрала около 550 представителей СМИ.

Также Лавров упомянул другую важную проблему – предстоящий выход США из ДРСМД, назвав этот шаг курсом Вашингтона на слом системы стратегической стабильности. При этом дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Устроили цирк: Мэй с треском провалилась в парламенте

Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки

Джонсон утешил униженную Мэй

Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей