Лавров: Россия ответит на действия НАТО вблизи границ

Москва жестко реагирует на усиление альянса в Польше и Прибалтике

Россия будет реагировать на военную активность НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам года, которая собрала около 550 представителей СМИ.

Также Лавров упомянул другую важную проблему – предстоящий выход США из ДРСМД, назвав этот шаг курсом Вашингтона на слом системы стратегической стабильности. При этом дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов.