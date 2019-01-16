Лавров: Россия ответит на действия НАТО вблизи границ

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Россия будет реагировать на военную активность НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам года, которая собрала около 550 представителей СМИ.
Также Лавров упомянул другую важную проблему – предстоящий выход США из ДРСМД, назвав этот шаг курсом Вашингтона на слом системы стратегической стабильности. При этом дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов.
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